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Три района Иркутска остались без света из-за пожара на подстанции

Три района Иркутска остались без света из-за пожара на подстанции
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Произошёл пожар на площади 10 кв. м

Частичное отключение электроэнергии произошло в трёх районах Иркутска из-за аварийного отключения на питающей подстанции. Пожар произошёл днём 27 апреля в здании центральной подстанции на улице Партизанская.

- По первому номеру к месту были направлены пожарные подразделения. Горение происходило на первом этаже. Пожар локализован на площади 10 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за пожара в центральных районах города отключилось электричество, не работают светофоры, встали троллейбусы и трамваи. Планируемое время возобновления электроснабжения – 19:00, сообщает паблик «Инцидент|Иркутск» со ссылкой на заместителя главного инженера Южных электрических сетей Алексея Розума.

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и устранения последствий.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах. Также прокуратура контролирует работу оперативных служб, уполномоченных органов и организаций по устранению последствий возгорания и восстановлению электроснабжения, в том числе на социально-значимых объектах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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