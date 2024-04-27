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В Бурятии прокуратура провела проверку после подтопления автодороги

В Бурятии прокуратура провела проверку после подтопления автодороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К административной ответственности привлекли главного инженера муниципального учреждения

Прокуратура Бичурского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после подтопления местной автодороги.

Произошло это в марте 2024 года. Наледные воды вышли на проезжую часть автомобильной дороги местного значения в километре от села Петропавловка.

- Муниципальное учреждение, ответственное за содержание дорог, меры по ликвидации последствий затопления своевременно не приняло, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района внёс начальнику хозяйственно-транспортного отдела администрации Бичурского района представление с требованием очистить дорожное полотно от наледи.

По постановлению прокурора главный инженер учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

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