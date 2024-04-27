В Бурятии прокуратура провела проверку после подтопления автодороги

К административной ответственности привлекли главного инженера муниципального учреждения



Прокуратура Бичурского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после подтопления местной автодороги.



Произошло это в марте 2024 года. Наледные воды вышли на проезжую часть автомобильной дороги местного значения в километре от села Петропавловка.



- Муниципальное учреждение, ответственное за содержание дорог, меры по ликвидации последствий затопления своевременно не приняло, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внёс начальнику хозяйственно-транспортного отдела администрации Бичурского района представление с требованием очистить дорожное полотно от наледи.



По постановлению прокурора главный инженер учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».



