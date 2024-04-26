Соревнования проходили в столице Киргизии
С 18 по 22 апреля в Бишкеке прошёл 46-й турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. В этом году на соревнованиях выступили 175 боксёров из России, Таиланда, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, КНДР, Монголии и Киргизии. Боксёры соревновались в 13 весовых категориях.
Спортсмен из Бурятии Баир Батлаев стал серебряным призёром международного турнира. Боксёр является воспитанником республиканской спортивной школы олимпийского резерва, центра спортивной подготовки и спортивного клуба «Номто». Как сообщает министерство спорта РБ, спортсмена тренируют Доржо Шаргакшанов и Алексей Сенотрусов.
Боксёр из Бурятии стал призёром международного турнира
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