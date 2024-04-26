В улан-удэнском СИЗО насчитали более 30 военнослужащих-самовольщиков



Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова вместе с заместителем начальника республиканского УФСИН Евгением Слабухиным посетила в улан-удэнском СИЗО № 1 участников специальной военной операции. Сегодня в следственном изоляторе находится 31 боец, против которых возбудили уголовные дела по статье 337 Уголовного кодекса РФ («Самовольное оставление части или места службы»).



Омбудсмен побеседовала с ними. Как выяснилось, основная причина оставления части – несвоевременное возвращение из отпуска по личным и семейным обстоятельствам. Кому-то, к примеру, пришлось ухаживать за близкими и заниматься организацией бытовых условий проживания в частных домах. Есть и случаи злоупотребления алкогольными напитками.



Так называемые сочисты содержатся в СИЗО отдельно от остальных обвиняемых и осуждённых, а камеры для них оборудованы согласно федеральному закону № 103 от 15 июля 1995 («О содержании под подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).



Все участники СВО при поступлении в СИЗО прошли медицинское обследование.



- Есть ребята, которые получили ранения и нуждаются в дополнительной медицинской помощи. В таких случаях привлекаются медики из министерства здравоохранения Бурятии и каждый из них – на контроле медицинских работников УФСИН, – рассказали в аппарате уполномоченного.



Основные вопросы, с которыми бойцы обратились к омбудсмену – получение удостоверения ветерана боевых действий и положенных по закону выплат. Всего Юлия Жамбалова взяла в работу порядка 30 обращений.



- Есть вопросы с получением награды и разрешения на телефонные переговоры с родственниками, которые зависят от следователей и судей, рассматривающих уголовные дела, – добавили в аппарате.





