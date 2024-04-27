27 апреля

26 апреля

Популярное

В Бурятии «Байкальский экстрим» отпраздновал 20-летие

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования юбилея

Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим» накануне отпраздновала своё 20-летие.

- Эти 20 лет для нас как целая жизнь: насыщенная, яркая и интересная... – рассказали в федерации.

Возглавляет «Байкальский экстрим» Сергей Климов, легендарный человек среди бурятских экстремалов. Его супруга Оксана Климова – вице-президент федерации.

Общественная организация, которую они создали, объединила любителей экстремальных видов спорта и туризма – от фрирайда и гребле на байдарках – до маунтинбайка и рафтинга.

За два десятка лет федерация провела свыше 100 республиканских и региональных соревнований, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Так, экстремалы совершили более 200 горных, водных и велопоходов.

Федерация разработала свыше 20 велосипедных, водных и пешеходных маршрутов. Кроме того, они открыли первую в Бурятии детскую SUP-школу (разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом – ред.)

- Очень важно сказать о том, что вас знают не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Это как раз тот случай, когда за людей лучше всего могут сказать их дела, - поздравил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Он добавил, что регулярно участвовал в мероприятиях, проводимых «Байкальским экстримом», ещё до прихода в минспорта.

На праздновании юбилея президент федерации Сергей Климов выступил с докладом о результатах деятельности и поделился планами на будущее. Также наградили лучших представителей экстремальных видов спорта, волонтёров, партнёров и СМИ. Во время празднования работала фотовыставка, проводились конкурсы с призами, гостей радовали концертом авторской песни. Кроме прочего, провели благотворительную ярмарку. Праздник завершился чаепитием и неформальным общением.

спорт экстремальные виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Выпивающих и мусорящих жителей Бурятии пристыдили за оскорбление духов
Выпивающих и мусорящих жителей Бурятии пристыдили за оскорбление духов
Общество, 27.04.2024
Их призвали соблюдать чистоту и порядок в сакральных местах
В Бурятии «Байкальский экстрим» отпраздновал 20-летие
В Бурятии «Байкальский экстрим» отпраздновал 20-летие
Общество, 27.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования юбилея 
Дорога в пригородном селе Бурятии вздулась из-за зыбунов
Дорога в пригородном селе Бурятии вздулась из-за зыбунов
Общество, 27.04.2024
Там уже не могут проехать автомобилисты
Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Селенга в Улан-Удэ пошла на спад
Общество, 27.04.2024
Вместе с ней начала снижаться и Уда
Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост
Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост
Общество, 27.04.2024
Временное сооружение появится там к концу мая
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.04.2024
В республике нет ни одного нового «огненного» очага
В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни
В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни
Общество, 27.04.2024
Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая
В городе на севере Бурятии коровы гуляли сами по себе
В городе на севере Бурятии коровы гуляли сами по себе
Общество, 27.04.2024
Владельцу животных грозит административная ответственность
В Улан-Удэ взялись за трещины на дорогах
Общество, 27.04.2024
Их заливают битумом и засыпают гранитной крошкой 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^