В Бурятии «Байкальский экстрим» отпраздновал 20-летие





Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Бурятии «Байкальский экстрим» накануне отпраздновала своё 20-летие.- Эти 20 лет для нас как целая жизнь: насыщенная, яркая и интересная... – рассказали в федерации.Возглавляет «Байкальский экстрим» Сергей Климов, легендарный человек среди бурятских экстремалов. Его супруга Оксана Климова – вице-президент федерации.Общественная организация, которую они создали, объединила любителей экстремальных видов спорта и туризма – от фрирайда и гребле на байдарках – до маунтинбайка и рафтинга.За два десятка лет федерация провела свыше 100 республиканских и региональных соревнований, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. Так, экстремалы совершили более 200 горных, водных и велопоходов.Федерация разработала свыше 20 велосипедных, водных и пешеходных маршрутов. Кроме того, они открыли первую в Бурятии детскую SUP-школу (разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом – ред.)- Очень важно сказать о том, что вас знают не только в Бурятии, но и далеко за её пределами. Это как раз тот случай, когда за людей лучше всего могут сказать их дела, - поздравил министр спорта Бурятии Иван Козырев.Он добавил, что регулярно участвовал в мероприятиях, проводимых «Байкальским экстримом», ещё до прихода в минспорта.На праздновании юбилея президент федерации Сергей Климов выступил с докладом о результатах деятельности и поделился планами на будущее. Также наградили лучших представителей экстремальных видов спорта, волонтёров, партнёров и СМИ. Во время празднования работала фотовыставка, проводились конкурсы с призами, гостей радовали концертом авторской песни. Кроме прочего, провели благотворительную ярмарку. Праздник завершился чаепитием и неформальным общением.