В Иркутской области водитель после ДТП бросил пострадавшую пассажирку

Мужчину разыскивает полиция



В городе Черемхово Иркутской области полицейские разыскивают водителя ВАЗа, который скрылся с места ДТП.



Автоавария произошла 25 апреля около 11 часов утра.



- Неустановленный водитель, управлявший автомобилем ВАЗ, в районе дома № 7 на улице Строительная, при повороте налево не уступил дорогу грузовому фургону. Машины столкнулись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В результате ДТП с травмами в больницу доставлена 17-летняя девушка – пассажирка отечественного автомобиля. По словам очевидцев происшествия, мужчина-водитель с места инцидента скрылся.



Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в отдел Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств. Граждан, обладающих какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, просят сообщить об этом по телефону подразделения Госавтоинспекции МО МВД России «Черемховский» 8(39546)5-58-06 или 02 (102 с мобильного).

