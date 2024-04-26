26 апреля

25 апреля

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В Иркутской области водитель после ДТП бросил пострадавшую пассажирку

Происшествия, 
Мужчину разыскивает полиция

В городе Черемхово Иркутской области полицейские разыскивают водителя ВАЗа, который скрылся с места ДТП.

Автоавария произошла 25 апреля около 11 часов утра.

- Неустановленный водитель, управлявший автомобилем ВАЗ, в районе дома № 7 на улице Строительная, при повороте налево не уступил дорогу грузовому фургону. Машины столкнулись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП с травмами в больницу доставлена 17-летняя девушка – пассажирка отечественного автомобиля. По словам очевидцев происшествия, мужчина-водитель с места инцидента скрылся.

Полиция настоятельно рекомендует водителю добровольно явиться в отдел Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств. Граждан, обладающих какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, просят сообщить об этом по телефону подразделения Госавтоинспекции МО МВД России «Черемховский» 8(39546)5-58-06 или 02 (102 с мобильного).
ДТП

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