Открылась продажа билетов на церемонию открытия VIII игр «Дети Азии»

Цены не очень детские

Торжественная церемония открытия VIII игр «Дети Азии» состоится 26 июня в 19:00 на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского в городе Якутске, сообщают организаторы.

Билеты стали продавать в электронном формате через официальный сайт игр с 26 апреля. Их стоимость 2000-3500 рублей. Один человек может купить не более пяти билетов.

«Это правила, установленные в целях минимизации риска перепродажи», - отметили организаторы.

Режиссёром-постановщиком церемонии открытия VIII игр «Дети Азии» стал заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Руслан Тараховский. Зрителей ждёт трёхчасовая программа: парад делегаций спортсменов и флагов стран-участниц, вокальные и хореографические номера, а также выступления известных артистов. Главной темой церемонии открытия станет «Путешествие в Арктическую вселенную».

Как сообщал «Байкал-Daily», VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» станут крупным международным событием. Подготовка к ним идёт полным ходом

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Посвящённые 100-летию современного Олимпийского движения, первые игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Якутия признаётся основателем игр.