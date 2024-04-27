27 апреля

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Открылась продажа билетов на церемонию открытия VIII игр «Дети Азии»

Открылась продажа билетов на церемонию открытия VIII игр «Дети Азии»
Общество,  Фото:yakutsk2024.org

Цены не очень детские

Торжественная церемония открытия VIII игр «Дети Азии» состоится 26 июня в 19:00 на стадионе «Туймаада» имени Н.Н. Тарского в городе Якутске, сообщают организаторы.

Билеты стали продавать в электронном формате через официальный сайт игр с 26 апреля. Их стоимость 2000-3500 рублей. Один человек может купить не более пяти билетов.

«Это правила, установленные в целях минимизации риска перепродажи», - отметили организаторы.

Режиссёром-постановщиком церемонии открытия VIII игр «Дети Азии» стал заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Руслан Тараховский. Зрителей ждёт трёхчасовая программа: парад делегаций спортсменов и флагов стран-участниц, вокальные и хореографические номера, а также выступления известных артистов. Главной темой церемонии открытия станет «Путешествие в Арктическую вселенную». 

Как сообщал «Байкал-Daily», VIII летние Международные спортивные игры «Дети Азии» станут крупным международным событием. Подготовка к ним идёт полным ходом.

Справка:

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Посвящённые 100-летию современного Олимпийского движения, первые игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Якутия признаётся основателем игр.

«Дети Азии» проводятся каждые четыре года под патронатом ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета и при поддержке президента и правительства России, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. За всё время проведения в играх приняли участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов Российской Федерации.

Цель игр - пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.

Из-за пандемии ковида в 2020 году игры не проводились. Они прошли в 2022 году во Владивостоке. В играх участвовали представители 20 стран. Спортсмены из Бурятии в составе сборной ДФО завоевали на них, как сообщал «Байкал-Daily», 17 наград.

Возрастное ограничение: 0+


"Дети Азии" спорт Якутск дети подростки

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