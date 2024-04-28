В Бурятии выберут лучшие школьные музеи

Заявки для участия принимаются до 10 мая



17 мая в Бурятии состоится республиканский конкурс школьных музеев «Путешествие в прошлое», посвящённый Году Семьи в России. В мероприятии примут участие обучающиеся образовательных организаций региона в возрасте до 17 лет, руководители школьных музеев, педагогических и (или) руководящих работников образовательных организаций. Участвовать будут все музеи, музейные залы и уголки образовательных организаций республики, сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Конкурс проводится по пяти номинациям.

1. Номинация «Память страницы былого листает…» (заочная форма участия) по направлениям: проекты; видеофильмы. В данной номинации участники могут использовать предложенные темы: «Люди и судьбы»; «История одной вещи»; «Загляни в наш семейный альбом»; «Уменье в семье найдёт примененье».

2. Номинация «Лучший экскурсовод» (очная форма участия) по направлениям:

— «Лучший экскурсовод музея образовательной организации краеведческого профиля»;

— «Лучший экскурсовод музея образовательной организации военно-исторического профиля»;

— «Лучший экскурсовод музея образовательной организации историко-этнографического профиля»;

— «Лучший экскурсовод музея образовательной организации комплексного профиля»;

-«Лучший экскурсовод музея образовательной организации по экспозиции «Военнослужащие – участники специальной операции, проявившие мужество, отвагу и героизм».

3. Номинация «Музей образовательной организации» (очная форма участия) по направлениям:

— «Музей образовательной организации краеведческого профиля»;

— «Музей образовательной организации военно-исторического профиля»;

— «Музей образовательной организации историко-этнографического профиля»;

— «Музей образовательной организации (прочие профили)».

4. Номинация «Знатоки родного края» (очная форма участия).

5. Номинация «Давайте чтить семейные ценности» (очная форма участия для педагогов).



Приём заочных конкурсных работ завершится до 3 мая. С 6 по 10 мая состоятся обработка конкурсных материалов оргкомитетом, формирование списка участников, оценивание конкурсных работ заочного тура членами жюри. Очный финал конкурса проведут 17 мая в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.



Участники, занявшие призовые места, могут быть рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе школьных музеев Российской Федерации в 2024 году.



Возрастное ограничение: 6+.

