На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям

Местные жители заявили, что он предлагает ребятишкам покататься на своём авто
В Северобайкальске бьют тревогу из-за слухов о незнакомце, который пристаёт к местной детворе. Сообщения от взволнованных местных жителей разместили в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».
Мать одного мальчика рассказала, что он пошёл в магазин с другом и тут к ребятишкам подъехал мужчина с «маленькой бородкой» на авто, похожем на джип, а после «предложил деньги и покататься на машине». Ребята убежали.
Другой юный северобайкалец, если верить рассказам, катался на велосипеде, когда появился неизвестный на белом паркетнике и попросил подъехать к нему. Ребёнок поспешил ретироваться. Горожане утверждают, что такой автомобиль видят на улицах не в первый раз и посты в соцсетях о нём уже были.
Незнакомца предлагают отследить по камерам. В комментариях к посту участники сообщества заявили, что подобные публикации – якобы работа провокаторов. «На Дальнем Востоке в городских группах тоже такое постили, чтобы народ взбудоражить», – заявил один из интернет-пользователей. Однако администратор паблика подчеркнул, что об этом написали именно местные.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что обращений в правоохранительные органы по этому поводу не поступало.
- Сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, – подчеркнули в министерстве.
В МВД жителям Бурятии советуют встречать детей после школы – особенно учеников младших классов. Если такой возможности нет, важно позаботиться, чтобы ребёнок возвращался домой не один, а с друзьями, одноклассниками или старшими братьями-сёстрами.
- Объясните детям, что ходить нужно по освещённым местам, не сокращать пути через тёмные переулки и т. д. Если ребёнок заподозрил, что незнакомец преследует его, нужно поспешить в людное место – к примеру, зайти в магазин, сообщить взрослым о преследователе и позвонить родителям, – рекомендуют в ведомстве.
На севере Бурятии поднялась паника из-за странного мужчины, пристающего к детям
Происшествия, Фото:
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