Юбиляр – уроженка Забайкалья
В Кижингинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Валентину Петровну Гусельникову.
Валентина Петровна родилась 20 апреля 1934 года в селе Пешково Читинской области в многодетной семье. Отец Пётр Алексеевич Дьяконов был шахтёром, мать Клавдия Ивановна – домохозяйкой. В семье воспитывалось 6 детей, старшей была Валентина.
Во время Великой Отечественной войны Валентина Петровна получила начальное образование в посёлке Арбагар Шилкинского района. В 15 лет пошла работать на стройку, затем на шахту: откатчицей, лебёдчицей, зарядчицей. С 1969 по 1975 год работала на швейной фабрике швеёй-мотористкой.
В 1975 году с семьёй переехала в посёлок Новокижингинск Кижингинского района. С 1975 года до 1989 года работала в ОРСе, в продовольственном магазине техническим работником. За добросовестный труд награждена почётными грамотами, является ветераном труда.
У Валентины Петровны 3 детей, 8 внуков, 8 правнуков и 1 праправнук, сообщает администрация района.
В Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
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