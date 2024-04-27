В Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

Юбиляр – уроженка Забайкалья



В Кижингинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Валентину Петровну Гусельникову.



Валентина Петровна родилась 20 апреля 1934 года в селе Пешково Читинской области в многодетной семье. Отец Пётр Алексеевич Дьяконов был шахтёром, мать Клавдия Ивановна – домохозяйкой. В семье воспитывалось 6 детей, старшей была Валентина.



Во время Великой Отечественной войны Валентина Петровна получила начальное образование в посёлке Арбагар Шилкинского района. В 15 лет пошла работать на стройку, затем на шахту: откатчицей, лебёдчицей, зарядчицей. С 1969 по 1975 год работала на швейной фабрике швеёй-мотористкой.



В 1975 году с семьёй переехала в посёлок Новокижингинск Кижингинского района. С 1975 года до 1989 года работала в ОРСе, в продовольственном магазине техническим работником. За добросовестный труд награждена почётными грамотами, является ветераном труда.



У Валентины Петровны 3 детей, 8 внуков, 8 правнуков и 1 праправнук, сообщает администрация района.

