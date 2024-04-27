Ожидается ветер до 13 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля в республике переменная облачность, по Прибайкалью и трассе БАМ местами мокрый снег и дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +8,+13, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 8-10 градусов тепла, ветер
северо-западный 8-13 м/с.
В Бурятии вновь пасмурно
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