В Бурятии вновь пасмурно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается ветер до 13 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля в республике переменная облачность, по Прибайкалью и трассе БАМ местами мокрый снег и дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +8,+13, местами +1,+6.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Днём 8-10 градусов тепла, ветер

северо-западный 8-13 м/с.





