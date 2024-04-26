Тема актуальна перед летним отдыхом
Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии рассказали вожатым детских лагерей о санитарных правилах.
- В ходе семинара были разъяснены требования, предъявляемые к работе детских летних оздоровительных учреждений, в том числе касающиеся организации здорового питания детей, питьевого режима, соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний (острых кишечных инфекций, инфекций, передающихся клещами, и др.), а также прохождения медицинских осмотров работниками учреждений, - сообщает пресс-служба управления.
По словам организаторов, мероприятие было актуальным и полезным, поскольку оно позволило донести до вожатых базовые знания, которые помогут им в будущей летней практике.
В Бурятии вожатым детских лагерей о санитарных правилах
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