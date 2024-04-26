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Министр здравоохранения Бурятии стала профессором кафедры Иркутского медуниверситета

Министр здравоохранения Бурятии стала профессором кафедры Иркутского медуниверситета
Общество, 
Министра поздравляют в соцсетях

Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова избрана на должность профессора базовой кафедры Иркутского государственного медицинского университета. Об этом сообщается на официальной странице республиканского минздрава в соцсети.

- Уважаемая Евгения Юрьевна! Примите искренние поздравления по случаю избрания на должность профессора базовой кафедры Иркутского государственного медицинского университета. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, содействия и понимания со стороны коллег и партнёров, терпения, выдержки и управленческой мудрости. Благополучия и дальнейших успехов! – поздравили министра здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году Евгении Лудуповой присвоили учёное звание доктора медицинских наук. Приказ о присвоении звания был опубликован на сайте министерства науки и высшего образования России.  
минздрав

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