Министра поздравляют в соцсетях
Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения Евгения Лудупова избрана на должность профессора базовой кафедры Иркутского государственного медицинского университета. Об этом сообщается на официальной странице республиканского минздрава в соцсети.
- Уважаемая Евгения Юрьевна! Примите искренние поздравления по случаю избрания на должность профессора базовой кафедры Иркутского государственного медицинского университета. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, содействия и понимания со стороны коллег и партнёров, терпения, выдержки и управленческой мудрости. Благополучия и дальнейших успехов! – поздравили министра здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году Евгении Лудуповой присвоили учёное звание доктора медицинских наук. Приказ о присвоении звания был опубликован на сайте министерства науки и высшего образования России.
Министр здравоохранения Бурятии стала профессором кафедры Иркутского медуниверситета
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