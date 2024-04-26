У школьников в райцентре в Бурятии появилось опасное развлечение

Они прыгают через образовавшуюся на дороге яму
Жителей Баргузина обеспокоила яма на улице Калинина – прямо напротив детского сада «Соболёнок». По словам сельчан, её присыпали, но это не очень-то помогло. И теперь через неё прыгают местные школьники. Люди всерьёз переживают за безопасность ребятишек.
- Яма становится всё больше – не дай бог кто провалится, – написали они в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Как выяснилось, при грейдировании дорожники свернули основание. Теперь на этом месте нужно уложить бетонную плиту и только потом делать отсыпку. В комитет имущественных отношений райадминистрации уже направили письмо о согласовании и проведении ремонтных работ.
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Они прыгают через образовавшуюся на дороге яму
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