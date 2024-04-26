У школьников в райцентре в Бурятии появилось опасное развлечение



Жителей Баргузина обеспокоила яма на улице Калинина – прямо напротив детского сада «Соболёнок». По словам сельчан, её присыпали, но это не очень-то помогло. И теперь через неё прыгают местные школьники. Люди всерьёз переживают за безопасность ребятишек.







- Яма становится всё больше – не дай бог кто провалится, – написали они в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Как выяснилось, при грейдировании дорожники свернули основание. Теперь на этом месте нужно уложить бетонную плиту и только потом делать отсыпку. В комитет имущественных отношений райадминистрации уже направили письмо о согласовании и проведении ремонтных работ.



