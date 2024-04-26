В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по футболу

Общество, Фото: ДФЛ РБ

Участие приняли команды 2008-2009 годов рождения



24 апреля в столице Бурятии завершился межрегиональный турнир по футболу памяти Василия Лобсанова. За победу боролись футболисты республики, Иркутской области, Забайкалья и Монголии.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам матчей среди команд 2008 года места распределились следующим образом:

1 место - команда «Бурятия-1»;

2 место - команда «Бурятия-2»;

3 место - ФК «Чита».



Лучшими игроками турнира были признаны:

«Лучший вратарь» — Тэгшэ Э. («Бурятия»);

«Лучший защитник» — Амгалан Ц. («Бурятия»);

«Лучший полузащитник» — Аюр Д. («Бурятия»);

«Лучший нападающий» — Вадим Г. (ФК «Чита»);

«Лучший игрок» — Никита Д. («Бурятия»).



У команд 2009 года рождения призовая тройка выглядит следующим образом:

1 место - ФК «Иркутск»;

2 место - «Бурятия-2009»;

3 место - сборная районов РБ.



Лучшими игроками среди команд 2009 года рождения стали:

«Лучший вратарь» — Кирилл К. (ФК «Иркутск»);

«Лучший защитник» — Захар Ф. (ФК «Иркутск»);

«Лучший полузащитник» — Сергей Б. («Бурятия»);

«Лучший нападающий» — Кирилл Д. (сборная районов);

«Лучший игрок» — Вадим Р. (ФК «Иркутск»).

