Возле КСК в столице Бурятии произошёл потоп





Серьёзная коммунальная авария произошла в столице Бурятии, у павильонов на территории Культурно-спортивного комплекса. Там прямо из-под земли хлынула вода и мощные потоки залили всё вокруг, размыв асфальт.



Как выяснилось, аварию уже устранили. В МУП «Водоканал» пояснили, что случилось всё в пятницу, 26 апреля. На трубопроводе холодного водоснабжения произошла утечка.



Отключать холодную воду во время ремонта не пришлось. Провал ликвидировали, а пострадавший участок пообещали заасфальтировать «по по графику производственных работ».

