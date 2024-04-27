Улан-удэнец поучаствовал в «проверке ФСБ» и лишился более 1 млн рублей

Мужчина врал, что берёт кредит для покупки автомобиля, и сотрудникам банка, и настоящим полицейским



В дежурную часть полиции Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний горожанин.



Мужчина рассказал, что 18 апреля с ним связались «представители сотового оператора». Они сообщили, что срок действия договора обслуживания абонентского номера заканчивается, и необходимо продлить обслуживание через смс-код. Мужчина поверил и назвал поступивший код активации.



Через несколько минут ему перезвонил якобы сотрудник портала госуслуг и уведомил, что мошенники завладели его персональными данными и оформляют на него кредиты. «Оператор» отметил, что дальнейшие инструкции он получит от сотрудников правоохранительных органов.



- После чего в мессенджере с ним по видеозвонку связался мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов, показал служебное удостоверение и сообщил, что он будет его куратором по факту проводимой сотрудниками «ФСБ» проверки по поимке мошенников. Лжеправоохранитель предупредил мужчину, что их общение носит конфиденциальный характер, и если он расскажет о спецоперации иным лицам, то будет привлечён к уголовной ответственности, - рассказали в МВД по Бурятии.



На следующий день куратор сообщил мужчине, что мошенники оформляют на него кредит и необходимо пресечь их действия, оформив кредит в миллион рублей самостоятельно. Звонивший предупредил, что, возможно, к проверке цели кредита подключится служба безопасности банка и полицейские, которые якобы в сговоре друг с другом. Поддавшись влиянию собеседника, мужчина спрятал телефон с активным вызовом в карман и взял с собой второй смартфон.



Улан-удэнец отправился в отделение банка и подал заявку на кредит, указав в качестве цели – покупку автомобиля. Менеджер, заподозрив неладное на стадии подачи заявки, вызвала сотрудников службы безопасности, которые, в свою очередь, связались с полицейскими.



Сотрудники банка и полицейские побеседовали с гражданином, на что он категорично и уверенно отвечал, что осведомлён о способах мошенничества и никаких указаний посторонних лиц он не выполняет.



- Оперуполномоченные оперативно-сыскного отдела уголовного розыска связались с супругой гражданина и уточнили у неё знает ли она, что её муж оформляет кредит. На что женщина ответила, что ничего не знала о планах мужа. Но и в этой ситуации мужчина воспользовался «советом» мошенника и убедил жену, что он хочет взять кредит, чтобы купить и подарить ей автомобиль, - сообщают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Горожанин продемонстрировал сотрудникам запасной телефон, где не было подозрительных контактов со сторонними лицами. Полицейские совершили повторный звонок супруге гражданина, которая сообщила, что муж ничего не скрывает и действительно хочет подарить ей машину.



Когда потерпевший вышел из банка, то лжеправоохранитель сообщил ему, что он сделал всё правильно, а полицейский и сотрудники банка – участники мошеннической схемы, которые вскоре будут задержаны.



«Куратор» сообщил, что для задержания мошенников необходимо перевести полученный в кредит миллион рублей на специальный счёт под контролем спецслужб и уверил, что в понедельник деньги вернутся на счёт.



На следующий день потерпевший совершил ещё одну транзакцию в адрес мошенников – отправив личные сбережения в 260 тысяч рублей.



22 апреля мошенники вновь позвонили жертве и сообщили, что у них недостаточно доказательств для задержания преступной группы и необходимо отправиться в другое отделение банка и оформить кредит под залог автомобиля. Он не смог оформить кредит, так как автомобиль находился в аварийном состоянии.



«Куратор» под угрозой возбуждения уголовных дел требовал от мужчины продолжить участие в «спецоперации» и предложил занять 200 тысяч рублей у знакомых. Только тогда улан-удэнец осознал, что его обманули мошенники, и отправился в отдел полиции.



Возбуждено уголовное дело.

