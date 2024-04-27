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У жителя Бурятии нашли мешок конопли

У жителя Бурятии нашли мешок конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина был судим за аналогичное преступление в 1999 году

В Прибайкальском районе Бурятии полицейские задержали 48-летнего жителя села Горячинск. На приусадебном участке мужчины обнаружили полимерный мешок с растительной массой и металлическую посуду со следами запрещённых веществ.

По результатам проведённого экспертами-криминалистами исследования установлено, что изъятое – 9 200 граммов марихуаны.

Выяснилось, что наркотическое средство мужчина собрал в конце декабря прошлого года неподалеку от села Нестерово. Он привёз мешок с наркотиком на попутке во двор дома, где проживает с сожительницей и сыном-подростком. Мужчина спрятал мешок за баней в нагромождении строительных материалов.

По словам подозреваемого, запрещённое вещество ему понадобилось для собственного употребления. В противоправном деянии он признался.

- Мужчина ранее судим за аналогичное преступление – в 1999 году он был приговорён к лишению свободы сроком на 5,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Гражданин не имеет постоянного места работы, зарабатывает случайными заработками, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.

наркотики

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