У жителя Бурятии нашли мешок конопли

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина был судим за аналогичное преступление в 1999 году



В Прибайкальском районе Бурятии полицейские задержали 48-летнего жителя села Горячинск. На приусадебном участке мужчины обнаружили полимерный мешок с растительной массой и металлическую посуду со следами запрещённых веществ.



По результатам проведённого экспертами-криминалистами исследования установлено, что изъятое – 9 200 граммов марихуаны.



Выяснилось, что наркотическое средство мужчина собрал в конце декабря прошлого года неподалеку от села Нестерово. Он привёз мешок с наркотиком на попутке во двор дома, где проживает с сожительницей и сыном-подростком. Мужчина спрятал мешок за баней в нагромождении строительных материалов.



По словам подозреваемого, запрещённое вещество ему понадобилось для собственного употребления. В противоправном деянии он признался.



- Мужчина ранее судим за аналогичное преступление – в 1999 году он был приговорён к лишению свободы сроком на 5,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Гражданин не имеет постоянного места работы, зарабатывает случайными заработками, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.



