Дети в райцентре Бурятии остались без площадки









Ранее в Северобайкальске забили тревогу из-за детской площадки на улице Ленина. Местные жители попросили установить там ограждение, поскольку переживают за целостность своих окон. «В стёкла летит всё – мячи, палки, камни», – рассказали они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Жители джидинского села Петропавловка поинтересовались в группе «Джида-инфо.24/7», когда в западной части населённого пункта появится детская площадка. По их словам, ребятишкам даже негде поиграть.В сельской администрации на это заявили, что обустройство игровых зон в райцентре в этом году не предусмотрено. Причина тому – отсутствие финансирования.