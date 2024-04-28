Он пропал вчера в Советском районе
В Бурятии следственным отделом по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по РБ расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту безвестного исчезновения 4-летнего ребёнка, который проживал по улице Пристанской в городе Улан-Удэ.
По данным следствия, 27 апреля в обеденное время последний раз внука видел дедушка. Далее оставшись без присмотра и внимания взрослых людей, ребёнок бесследно исчез. Местонахождение мальчика неизвестно.
В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия и иные следственные действия направленные на установление местонахождения малолетнего ребёнка.
Приметы: европейской внешности, рост около 100 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет (на момент исчезновения): голубая футболка, серые колготки, черные или фиолетовые ботинки.
- Просим всех граждан, кому известны любые сведения о местонахождении малолетнего ребёнка или обстоятельствах его исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 102 или 112 (полиция), 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ), - сообщили в следственном управлении СК России по РБ.
В Улан-Удэ ведутся поиски малолетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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