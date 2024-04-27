Следователи возбудили уголовное дело после трагедии в Энергетике
В Улан-Удэ после трагического инцидента с падением с высоты матери и младенца возбуждено уголовное дело. Дело возбудили по статье «Покушение на убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 27 апреля под окнами многоквартирного дома в микрорайоне Энергетик нашли тело погибшей 31-летней женщины и её восьмимесячного ребёнка. В результате несчастного случая они выпали с высоты десятого этажа. Младенец получил тяжёлые травмы, сейчас за его жизнь борются врачи.
- По предварительным данным, утром 27 апреля женщина вместе с малолетним сыном приехала к своим родителям за вещами. В это время родственников дома не было. Через некоторое время домой пришел её отец. Но на протяжении долгого времени на звонки не отвечала и не открывала ему дверь. Обеспокоенный отец позвонил сожителю дочери и попросил его приехать. Далее они вместе с ним проникли на свой балкон квартиры, через нижний этаж. Выломав дверь, они увидели, что в квартире никого нет, - раскрыли подробности произошедшего в следственном управлении СК России по Бурятии.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего.
В Улан-Удэ стали известны подробности гибели молодой матери
Происшествия, Фото:
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