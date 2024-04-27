Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах



В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о состоянии пса, которого В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о состоянии пса, которого сбили на дороге и бросили умирать. С тех пор, как Бруно попал в ветклинику, прошла неделя и за это время его лечение обошлось в 62 с лишним тысячи.



Сколько ещё четвероногое пробудет под наблюдением врачей – неизвестно. По словам волонтёров, состояние у него тяжёлое – приходится буквально бороться за жизнь и идти на поправку через боль и страдания.



- Бруно постоянно спит, не проявляет активность, потерян в пространстве и ходит кругами – что неудивительно после такого сильного удара по голове, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Он постоянно на противосудорожных, которые ему назначили как минимум на месяц – а, возможно, и на всю жизнь.



Кроме того, собаке каждый день дают обезболивающие таблетки и антибиотики. Отёк глаза немного спал, но на мордочке он сохраняется.



- Динамика УЗИ положительная – по сравнению с прошлым исследованием состояние органов улучшилось, – подчеркнули зоозащитники.



Благодаря неравнодушным людям на лечение Бруно и котика Клима, который

Благодаря неравнодушным людям на лечение Бруно и котика Клима, который не выжил после падения с высоты, удалось собирать 117 800 рублей. Часть долга погасили и осталось ещё 55 180 – вся эта сумма уйдёт на помощь псу.







