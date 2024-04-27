Он будет действовать в период майских праздников
В Иркутской области вводится режим функционирования повышенной готовности с 28 апреля по 13 мая в связи с проведением майских праздников, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.
- Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определен первый заместитель губернатора Роман Колесов, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Главам муниципальных образований рекомендовано уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, обеспечить готовность муниципальных сил и средств к своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Согласно указу, министерству здравоохранения необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей в местах проведения праздничных мероприятий. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
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