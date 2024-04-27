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Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре

Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Оно превращается в настоящую свалку
 
Жителей Хоринска ужаснуло состояние местного кладбища. Сельчане сообщили, что накануне побывали там с приезжими родственниками и увидели переполненные контейнеры. 
 
- Мусор, как всегда, валяется повсюду и опять начинает скапливаться на территории, где люди создают самопроизвольные свалки, – посетовали в группе «Хоринск-инфо.24/7».
 
В месте для захоронений предложили установить дополнительные контейнеры и таблички о запрете на складирование отходов в непредназначенных для этого местах.
 
Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заверил, что мусора с кладбища вывезут дважды. Сначала – перед родительским днём, который в этом году будет 14-го мая, и во второй раз – уже после него.

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