Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре

Оно превращается в настоящую свалку
Жителей Хоринска ужаснуло состояние местного кладбища. Сельчане сообщили, что накануне побывали там с приезжими родственниками и увидели переполненные контейнеры.
- Мусор, как всегда, валяется повсюду и опять начинает скапливаться на территории, где люди создают самопроизвольные свалки, – посетовали в группе «Хоринск-инфо.24/7».
В месте для захоронений предложили установить дополнительные контейнеры и таблички о запрете на складирование отходов в непредназначенных для этого местах.
Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заверил, что мусора с кладбища вывезут дважды. Сначала – перед родительским днём, который в этом году будет 14-го мая, и во второй раз – уже после него.
Оно превращается в настоящую свалку
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