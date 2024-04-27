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В Забайкалье растёт численность балобанов

В Забайкалье растёт численность балобанов
Общество,  Фото:Даурский заповедник
В Даурском заповеднике провели весенний учёт птиц

В Забайкалье, в Даурском заповеднике в апреле проведён весенний учёт хищных и врановых птиц. Обследованы ключевые места их гнездования, причём не только в заповеднике, но и на сопредельных территориях. Здесь выделены специальные площадки и маршруты, на которых уже в течение многих лет ежегодно проводятся научные исследования. Такие работы позволяют получать данные о биологии этих птиц, состоянии их популяций, динамике их численности.

- Хищные и врановые птицы очень тесно связаны между собой. Во-первых, они гнездятся в сходных местообитаниях: на деревьях, скалах, опорах ЛЭП. Во-вторых, далеко не все хищные птицы строят гнезда. Многие из них используют чужие. Так, в частности, поступают соколы. Они могут селиться в старых, пустующих гнёздах других видов хищных или врановых птиц, но могут и силой отбирать свежепостроенные. В Даурской степи обитают в основном два вида соколов: балобан и обыкновенная пустельга. Балобаны довольно крупные птицы, и обычно выводят птенцов в гнёздах мохноногих курганников и воронов, а пустельги сравнительно мелкие, поэтому селятся в гнёздах сорок, - пояснил орнитолог Олег Горошко.

Учёты показали интересную тенденцию изменения населения птиц в Даурии. Численность балобанов, воронов, ворон и сорок с годами увеличивается. Происходит это на обширной территории юго-восточного Забайкалья, в том числе и в заповеднике. Тенденция одинаковая, но причины разные.

Балобан – чрезвычайно редкий вид хищных птиц, находящийся под глобальной угрозой исчезновения на планете. Численность этих птиц в мире ежегодно сокращается. А вот в Даурском заповеднике и в его окрестностях численность вида в последние 12 лет растёт. Это результат специальных мер, предпринимаемых здесь для спасения балобанов. Это устранение массовой гибели птиц на ЛЭП путём оборудования их птицезащитными устройствами; установка искусственных гнездовий на степных участках, где отсутствуют деревья и скалы; а также борьба с нелегальным отловом балобанов и их контрабандным вывозом в арабские страны. Итог – численность балобанов в заповеднике и в его окрестностях выросла более чем в 4 раза.

- За этот же период времени численность воронов, ворон и сорок увеличилась приблизительно в 2-3 раза. Эти врановые виды птиц тесно связанны с людьми. Росту их численности способствует появление новых хозяйственных построек и образование свалок с пищевыми отходами. Поскольку в непосредственной близости с заповедником находится несколько населённых пунктов и большое количество животноводческих стоянок, то часть врановых переселяется и на его территорию, - добавил Олег Горошко.

На момент учётных работ мохноногие курганники заканчивали строительство гнёзд, балобаны уже приступили к откладке яиц. У воронов уже началась горячая пора – выкармливание птенцов. Птенцы воронов пока ещё голые и слепые, но некоторые из них достигают уже довольно внушительных размеров – до 15 см длиной.

Забайкальский край птицы заповедник

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