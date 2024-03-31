«Страшный человек»: Улан-удэнцы наперебой обсуждают загадочного экстрасенса



Недавно в одном из популярных местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, автор которого попросил других подписчиков поделиться впечатлениями о неком экстрасенсе из отдалённого микрорайона Улан-Удэ. В публикации объяснили, где именно он принимает, и поинтересовались, помог ли кому-то провидец.



В комментариях к записи участники сообщества уточнили, что это не мужчина, а женщина. Судя по всему, некоторые жители бурятской столицы в своё время побывали у неё. «Страшный человек, но сказала всё по делу», – высказался один из посетителей паблика. Другой подтвердил, что именно эта экстрасенс ему помогла.



Углубляться в подробности они не стали. А те, кто услышал об ясновидящей впервые, теперь жаждут попасть к ней.





Среди посетителей паблика нашлись и скептики, попытавшиеся образумить остальных.



- 21 век, космические корабли летают, электромобили даже в Улан-Удэ ездят, искусственный интеллект вытесняет людей с работы, а здесь ищут экстрасенса. Какая темнота и мракобесие. Ужас, – отметили они.



Кстати, пару недель назад в той же группе просили поделиться контактами проверенной ведуньи, и многие подписчики отозвались на пост. Очевидно, что среди наших земляков немало людей, верящих в предсказания и гадания.