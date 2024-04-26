Росгвардейцы развернули выставку оружия на соревнованиях юнармейцев в Улан-Удэ





В спортивном зале ВСГУТУ прошла военно-спортивная подготовка юнармейцев в рамках третьего этапа военно-спортивной игры «Патриот».Соревнования собрали 150 учащихся из 13 студенческих команд высших учебных и средне-специальных учебных заведений города, которые показали уровень спортивного мастерства и знаний в военной подготовке.Ребята показали своё мастерство в строевой подготовке, сборке-разборке автомата, надевании общевойскового защитного комплекта и противогаза. Участники также соревновались в гиревом спорте, отжимании от пола, подтягивании, упражнениях на перекладине и других этапах.- Сотрудники сил специального назначения территориального управления Росгвардии организовали выставку образцов оружия, состоящих на вооружении СОБР, с которыми ребята с интересом знакомились и фотографировались. Также для участников военно-патриотической игры специалисты-взрывотехники ОМОН продемонстрировали взрывоопасные предметы и устройства, - сообщили в пресс-службе ведомства.Победителей и призёров наградили дипломами, медалями, памятными призами и подарочными сертификатами. Лучшие команды будут представлять столицу региона на республиканском этапе Всероссийской военно-патриотической игры среди допризывной молодёжи «Зарница».