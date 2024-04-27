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В Улан-Удэ 14-летнюю девочку сбили на «зебре»

В Улан-Удэ 14-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Школьницу госпитализировали

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, пострадала 14-летняя девочка.

ДТП произошло накануне днём, 26 апреля, прямо на «зебре».

- 22-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», следуя по Спиртзаводскому тракту, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП школьница с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее, 25 апреля, в Улан-Удэ водитель «Тойоты Приус» сбил 78-летнюю женщину, также шедшую по «зебре».

22 апреля на проспекте Автомобилистов водитель «Тойоты Королла» сбила велосипедиста.

17 апреля на Элеваторе автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе – момент наезда сняла камера наблюдения.

15 апреля на улице Моховая на «зебре» сбили мужчину – момент наезда снял видеорегистратор.

11 апреля на улице Полевая водитель автомобиля «Тойота Авенсис» отвлёкся на телефон и сбил двух 16-летних подростков.

Тем же днём на улице Смолина столкнулись «Тойота Раум» и «Тойота Корона Премио», в результате чего второй автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода
ДТП

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