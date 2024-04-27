Школьницу госпитализировали
В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, пострадала 14-летняя девочка.
ДТП произошло накануне днём, 26 апреля, прямо на «зебре».
- 22-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим», следуя по Спиртзаводскому тракту, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП школьница с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее, 25 апреля, в Улан-Удэ водитель «Тойоты Приус» сбил 78-летнюю женщину, также шедшую по «зебре».
22 апреля на проспекте Автомобилистов водитель «Тойоты Королла» сбила велосипедиста.
17 апреля на Элеваторе автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе – момент наезда сняла камера наблюдения.
15 апреля на улице Моховая на «зебре» сбили мужчину – момент наезда снял видеорегистратор.
11 апреля на улице Полевая водитель автомобиля «Тойота Авенсис» отвлёкся на телефон и сбил двух 16-летних подростков.
Тем же днём на улице Смолина столкнулись «Тойота Раум» и «Тойота Корона Премио», в результате чего второй автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.
В Улан-Удэ 14-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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