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Жителей Гусиноозёрска пугают громкие хлопки

Жителей Гусиноозёрска пугают громкие хлопки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они раздаются каждый день ранним утром

Жители города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии жалуются на загадочные хлопки. Они раздаются со стороны 9-го микрорайона каждое утро – с 4 до 6 часов.

Ситуацию активно обсуждают в паблике «Весь Гусиноозёрск». Местные жители пишут: «Каждое утро в районе 9 мкр что за хлопки?!», «Вот сейчас хлопки эти опять, ну это же не собак отстреливают?», «Как надоели хлопки в стороне озера каждое утро. Через каждые пять минут. Вот сейчас пореже стали идти».

Они выдвигали различные версии:

«Хлопки похожи на оружейный залп, наверное, охотники не могут попасть в худую утку. Вообще не понимаю, зачем весной отстреливать уток и гусей, они же сейчас худые?!»,

«Эти хлопки уже продолжаются не первую неделю, почему власти или правоохранительные органы не обращают внимание»,

«Ерунду не городите, эти хлопки на ГРЭСе, когда происходит выброс пара».

В свою очередь, специалист пояснил «Байкал-Dailу», что на Гусиноозёрской ГРЭС , действительно, периодически открывают клапаны, из-за чего в округе слышны громкие звуки. Местные жители к этим звукам давно привыкли. «Но недавние звуки не похожи на клапаны, больше на автоматные выстрелы», - поделился эксперт.

Как выяснилось, ГРЭС здесь действительно ни при чём.

«Звук хлопков, который по утрам слышат горожане, доносится с Гусиноозерского осетрового рыбоводного хозяйства. Осетровые рыбы, которых там разводят, занесены в Красную книгу. Весной подрастают мальки. Бакланы, которые обитают на озере, питаются рыбой, нанося вред осетровому хозяйству. Но эти птицы тоже занесены в Красную книгу и их отстреливать нельзя. Чтобы отпугнуть бакланов, работники рыбного хозяйства производят имитацию выстрелов», - пояснили в паблике «Весь Гусиноозёрск» представители администрации Селенгинского района.

Меру назвали временной, но необходимой – для сохранения подрастающих мальков осетровых рыб. Птиц перестанут отпугивать, когда лёд на Гусином озере растает и бакланы переместятся ближе к центру озера. 
Гусиноозерск

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