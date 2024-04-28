28 апреля

27 апреля

26 апреля

Популярное

На Байкале опять откроется театральная школа для подростков

На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребята попробуют себя в сфере искусства

С 26 апреля по 17 июля в Бурятии идёт приём заявок на пятый сезон проекта «Театр и Школа: Байкальский эксперимент – 2024» (Байкальская театральная школа). Школа даёт возможность ребятам попробовать себя в сфере искусства на практике и определится с будущей профессией.

- Пятый сезон БТШ нам запомнится тем, что в этом году он пройдёт дважды. Первый этап состоялся в марте совместно с образовательным центром «Асториум», а второй – традиционно в августе на Байкале. Уникальность проекта заключается в том, что мы ищем новые таланты, новые лица, которые, возможно, станут звёздами театрального искусства Бурятии. Найдутся и те ребята, которые раскроют себя в личностном плане и определятся с деятельностью, которая будет по душе. Вести занятия для школьников будут квалицированные и профессиональные педагоги Санкт-Петербурга и Бурятии, - сообщили в пресс-службе театра кукол «Ульгэр».

На Байкале планируется собрать восемьдесят ребят в возрасте от 12 до 17 лет. А образовательная программа проекта в этом году предполагает мастер-классы и тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи, вокалу, сценическому движению, лекции по театральному искусству.

Помимо сбора заявок, состоятся выезды в районы республики, где проведут набор участников в режиме офлайн. Точкой первого смотра станет Иволгинский район, село Поселье. Дальнейший маршрут будет объявлен на сайте и в социальных сетях театра «Ульгэр».

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия театр дети Байкал школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
На ВДНХ появился макет забайкальского динозавра в натуральную величину
Общество, 28.04.2024
По словам создателя, это, возможно, самая приближённая к реальному динозавру копия
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
В Улан-Удэ показали «пожарный музыкальный фонтан»
Общество, 28.04.2024
В Бурятии предстоящий День пожарной охраны отметили показательными выступлениями
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
В Улан-Удэ временно изменится схема движения общественного транспорта
Общество, 28.04.2024
Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
В Улан-Удэ завершились соревнования по практической стрельбе
Общество, 28.04.2024
Турнир проходил в рамках чемпионата России по АРБ
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
На Байкале опять откроется театральная школа для подростков
Общество, 28.04.2024
Ребята попробуют себя в сфере искусства
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Дети Бурятии нарисуют «Воинов Победы»
Общество, 28.04.2024
Стартовал республиканский конкурс детского рисунка
В Бурятии сегодня облачно
В Бурятии сегодня облачно
Общество, 28.04.2024
В Улан-Удэ до +9 градусов 
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество, 27.04.2024
В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Забайкалье примет федеральную выставку племенных овец и коз
Общество, 27.04.2024
Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии
Общество, 27.04.2024
Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Подростки Бурятии напишут фэнтези и фантастику
Общество, 27.04.2024
Объявлен конкурс рассказов о семье
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
Общество, 27.04.2024
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Сбитый на дороге в Улан-Удэ пёс выживает на лекарствах
Общество, 27.04.2024
Волонтёры рассказали, что после ДТП он начал ходить кругами
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
На севере Бурятии пожаловались на вечный холод в ДК
Общество, 27.04.2024
А ещё местные жители заявили, что он неудобный и тесный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^