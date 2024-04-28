На Байкале опять откроется театральная школа для подростков

Ребята попробуют себя в сфере искусства
С 26 апреля по 17 июля в Бурятии идёт приём заявок на пятый сезон проекта «Театр и Школа: Байкальский эксперимент – 2024» (Байкальская театральная школа). Школа даёт возможность ребятам попробовать себя в сфере искусства на практике и определится с будущей профессией.
- Пятый сезон БТШ нам запомнится тем, что в этом году он пройдёт дважды. Первый этап состоялся в марте совместно с образовательным центром «Асториум», а второй – традиционно в августе на Байкале. Уникальность проекта заключается в том, что мы ищем новые таланты, новые лица, которые, возможно, станут звёздами театрального искусства Бурятии. Найдутся и те ребята, которые раскроют себя в личностном плане и определятся с деятельностью, которая будет по душе. Вести занятия для школьников будут квалицированные и профессиональные педагоги Санкт-Петербурга и Бурятии, - сообщили в пресс-службе театра кукол «Ульгэр».
На Байкале планируется собрать восемьдесят ребят в возрасте от 12 до 17 лет. А образовательная программа проекта в этом году предполагает мастер-классы и тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи, вокалу, сценическому движению, лекции по театральному искусству.
Помимо сбора заявок, состоятся выезды в районы республики, где проведут набор участников в режиме офлайн. Точкой первого смотра станет Иволгинский район, село Поселье. Дальнейший маршрут будет объявлен на сайте и в социальных сетях театра «Ульгэр».
Возрастное ограничение: 12+.
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