Бурятский борец выиграл первенство России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Тамир Ешинимаев стал победителем в весовой категории до 74 кг



С 23 по 27 апреля в Чеченской Республике проходит первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Побороться за звание сильнейших в город Грозный съехалось порядка 500 спортсменов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Победителем соревнований стал Тамир Ешинимаев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов двойным зачётом за Бурятию и Забайкальский край. В финале Тамир со счётом 10:5 победил Абдулмуслима Абдулмуслимова из Ставропольского края.



Тренируется спортсмен у мастера спорта России Батора Базарова. Первыми его тренерами были мастера спорта России Жабхалан Цымпилов и Болот Тумутов.



