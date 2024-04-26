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Бурятский борец выиграл первенство России

Бурятский борец выиграл первенство России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Тамир Ешинимаев стал победителем в весовой категории до 74 кг

С 23 по 27 апреля в Чеченской Республике проходит первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Побороться за звание сильнейших в город Грозный съехалось порядка 500 спортсменов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Победителем соревнований стал Тамир Ешинимаев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов двойным зачётом за Бурятию и Забайкальский край. В финале Тамир со счётом 10:5 победил Абдулмуслима Абдулмуслимова из Ставропольского края.

Тренируется спортсмен у мастера спорта России Батора Базарова. Первыми его тренерами были мастера спорта России Жабхалан Цымпилов и Болот Тумутов.

Бурятия спорт вольная борьба первенство России

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