Тамир Ешинимаев стал победителем в весовой категории до 74 кг
С 23 по 27 апреля в Чеченской Республике проходит первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Побороться за звание сильнейших в город Грозный съехалось порядка 500 спортсменов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Победителем соревнований стал Тамир Ешинимаев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов двойным зачётом за Бурятию и Забайкальский край. В финале Тамир со счётом 10:5 победил Абдулмуслима Абдулмуслимова из Ставропольского края.
Тренируется спортсмен у мастера спорта России Батора Базарова. Первыми его тренерами были мастера спорта России Жабхалан Цымпилов и Болот Тумутов.
Бурятский борец выиграл первенство России
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