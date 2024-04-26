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В Бурятии преобразят 93 общественных территории и 48 дворов

В Бурятии преобразят 93 общественных территории и 48 дворов
Общество,  Фото:t.me/bursreda

Подрядчики на 2024 год уже определены

В этом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Бурятии преобразятся 93 общественных и 48 дворовых территорий. В настоящее время для реализации проектов определены подрядчики. В ряде районов уже стартовали строительные работы. Об этом сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды РБ.

Продолжатся работы по благоустройству сквера отдыха по улице Ленина в селе Курумкан. Планируется выложить плитку на 215 кв.м. между сценой и амфитеатром. В центре напомнили, что этот сквер отдыха начали благоустраивать ещё в 2020 году. Будет продолжена реконструкция площади в Саган-Нуре Мухоршибирского района, начатая в 2023 году.

Средства на преображение общественных пространств выделены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

- Начинается достаточно активная работа. В селе Выдрино стартовали работы по благоустройству Центрального парка, который планируется благоустроить в несколько этапов, - отметил Александр Кочкин, главный специалист Центра компетенций по вопросам городской среды. - Это длительный проект. И в этом году там установят горку с длинным съездом. Это необычно для нашей республики, так как основная масса наших горок установлена из комплектов с небольшими съездами. С трепетом наблюдаем, как это будет реализовано. Впереди у подрядчиков получение разрешительной документации.

Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии, подтвердил, что все муниципальные образования заключили контракты в полном объёме.

- Первые авансы уже ушли, то есть деньги выделены, - сообщил он. - Строительно-монтажные работы начались. Работа нашими муниципальными образованиями давно отлажена. Подрядчики понимают, что жители республики хотят получить в конечном итог - комфортные благоустроенные территории.

Важный фактор формирования комфортных городских пространств, считают в центре, - участие местных жителей в процессах благоустройства. В этом году уже в четвёртый раз проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ можно проголосовать за обновление Александровского сада или за реконструкцию пешеходной част улицы Ленина. 

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