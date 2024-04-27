Более 500 призывников отправили в войска ВВО в ходе весеннего призыва

Всего будет призвано свыше 9500 человек



В Восточном военном округе продолжается весенний призыв 2024 года граждан на военную службу. Военными комиссариатами уже отправлено в войска более 500 человек, сообщила пресс-служба ВВО.



Всего в Восточном военном округе будет призвано и отправлено для прохождения военной службы свыше 9500 призывников из Дальневосточного федерального округа.



Отправки граждан, призванных на военную службу, начались с 15 апреля.



На призывных пунктах призывников обеспечивают военной формой одежды. Также каждому новобранцу выдают армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия. Помимо этого, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и др.



- Граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.



Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в местах их постоянной дислокации.



Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июля 2024 года.

