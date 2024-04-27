Всего будет призвано свыше 9500 человек
В Восточном военном округе продолжается весенний призыв 2024 года граждан на военную службу. Военными комиссариатами уже отправлено в войска более 500 человек, сообщила пресс-служба ВВО.
Всего в Восточном военном округе будет призвано и отправлено для прохождения военной службы свыше 9500 призывников из Дальневосточного федерального округа.
Отправки граждан, призванных на военную службу, начались с 15 апреля.
На призывных пунктах призывников обеспечивают военной формой одежды. Также каждому новобранцу выдают армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия. Помимо этого, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и др.
- Граждане Дальневосточного федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции, - подчеркнули в пресс-службе ВВО.
Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в местах их постоянной дислокации.
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и завершится 15 июля 2024 года.
Более 500 призывников отправили в войска ВВО в ходе весеннего призыва
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также будут проведены работы на трёх мостах
Столицу Бурятии окутало фекальное амбре
Он был закрыт из-за СВО
Люди заявили, что им выделили для этого неподходящее место
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На полях побывал начальник колонии и агроном
Горожане смогут любоваться им несколько дней подряд
В Даурском заповеднике провели весенний учёт птиц
Оно превращается в настоящую свалку
Ожидается ветер до 13 м/с
В воскресенье в Окинском районе республики стартует горный фестиваль
Об этом рассказали на пресс-конференции перед турниром
В конкурсе участвовали 28 педагогов
Буддийский обряд проведут завтра
Медведица с пестуном гуляли по льду