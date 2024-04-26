В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности



- На каком основании? Ведь ограничений никаких нет? – уточнили сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».



В районном управлении образования отметили, что чаепитие сделать можно «с соблюдением всех правил использования разрешённых продуктов». А вот аниматоров на выпускной родителям посоветовали не звать «в целях безопасности».



- Это посторонние люди. В детском саду проводятся достаточно интересные выпускные утренники, – подчеркнули в РУО.









Руководитель районного управления образования Андрей Власов пояснил: сейчас под запретом – любые мероприятия, связанные с приготовлением еды, если речь не идёт о ежедневных горячих завтраках и обедах. Таково требование территориального отдела Роспотребнадзора по РБ.

Ранее жители Кабанского района сообщили , что в этом году в школах нельзя устраивать застолья в честь выпускных вечеров. И уточнили, в чём причина такого табу.Руководитель районного управления образования Андрей Власов пояснил: сейчас под запретом – любые мероприятия, связанные с приготовлением еды, если речь не идёт о ежедневных горячих завтраках и обедах. Таково требование территориального отдела Роспотребнадзора по РБ.

Недавно жители Иволгинского района Бурятии поинтересовались, можно ли в честь выпускного в детсаду устроить чаепитие и пригласить на мероприятие аниматора. Как выяснилось, в самом дошкольном учреждении делать это не разрешают.