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В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности

В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родителям дошколят заявили, что это «посторонние люди»

Недавно жители Иволгинского района Бурятии поинтересовались, можно ли в честь выпускного в детсаду устроить чаепитие и пригласить на мероприятие аниматора. Как выяснилось, в самом дошкольном учреждении делать это не разрешают.

- На каком основании? Ведь ограничений никаких нет? – уточнили сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».

В районном управлении образования отметили, что чаепитие сделать можно «с соблюдением всех правил использования разрешённых продуктов». А вот аниматоров на выпускной родителям посоветовали не звать «в целях безопасности».

- Это посторонние люди. В детском саду проводятся достаточно интересные выпускные утренники, – подчеркнули в РУО.

Ранее жители Кабанского района сообщили, что в этом году в школах нельзя устраивать застолья в честь выпускных вечеров. И уточнили, в чём причина такого табу.

Руководитель районного управления образования Андрей Власов пояснил: сейчас под запретом – любые мероприятия, связанные с приготовлением еды, если речь не идёт о ежедневных горячих завтраках и обедах. Таково требование территориального отдела Роспотребнадзора по РБ.
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