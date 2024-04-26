В Минсоцзащиты рассказали, кто получит единовременные выплаты
Ко Дню Победы, который вся страна отметит 9 мая, ветераны из Бурятии получат единовременную выплату размером в 50 тысяч рублей. Средства на эти цели – 2 миллиона 350 тысяч – направят из республиканского бюджета, рассказали в Минсоцзащиты РБ.
По 50 000 рублей полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Всего – 51 человеку.
Кроме того, жителям Бурятии, принимавшим участие в боевых действиях в Северной Корее, в этом году перечислили по 10 тысяч.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также ранее ветераны получили по 10 тысяч рублей – это единовременная выплата, предусмотренная из федерального бюджета.
По данным отделения Социального фонда, сейчас в республике живёт 31 ветеран.
В Бурятии ветеранам перед Днём Победы перечислят по 50 тысяч
Общество, Фото:
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