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Стала известна причина смерти 17-летней уроженки Бурятии, скончавшейся на глазах у матери

Стала известна причина смерти 17-летней уроженки Бурятии, скончавшейся на глазах у матери
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
СМИ сообщили, что она отравилась неизвестным веществом

Всё произошло в Санкт-Петербурге ещё 5 декабря. Как сообщали петербургские СМИ, 17-летняя студентка Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» имени Ульянова умерла на глазах у собственной мамы.
 
- Около 9 часов утра, выйдя из ванной, девушка упала в коридоре в присутствии 44-летней матери. Женщина отнесла дочь на кровать и вызвала скорую помощь, – писало издание.
 
Студентка скончалась. Прибывшие на место медики не обнаружили на её теле признаков насильственной смерти. Труп направили в морг. 

А четыре месяца спустя стала известна возможная причина внезапной смерти первокурсницы. По данным питерского информагентства, 2 апреля следствию поступило предварительное заключение судебно-медицинского исследования тела. Согласно ему, несовершеннолетняя отравилась неизвестным веществом. Известно, что сама девушка – уроженка Бурятии.
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