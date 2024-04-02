Стала известна причина смерти 17-летней уроженки Бурятии, скончавшейся на глазах у матери



Всё произошло в Санкт-Петербурге ещё 5 декабря. Как сообщали петербургские СМИ, 17-летняя студентка Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» имени Ульянова умерла на глазах у собственной мамы.



- Около 9 часов утра, выйдя из ванной, девушка упала в коридоре в присутствии 44-летней матери. Женщина отнесла дочь на кровать и вызвала скорую помощь, – писало издание.



Студентка скончалась. Прибывшие на место медики не обнаружили на её теле признаков насильственной смерти. Труп направили в морг.





А четыре месяца спустя стала известна возможная причина внезапной смерти первокурсницы. По данным питерского информагентства, 2 апреля следствию поступило предварительное заключение судебно-медицинского исследования тела. Согласно ему, несовершеннолетняя отравилась неизвестным веществом. Известно, что сама девушка – уроженка Бурятии.