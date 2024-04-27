Паразитоиды помогут в борьбе с вредителем сибирских лесов

Общество, Фото: КНЦ СО РАН

Учёные изучили врагов сибирского шелкопряда



Российские учёные провели исследование влияния различных видов паразитоидов на смертность сибирского шелкопряда. Исследователи из института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН (Красноярск), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) и других научных учреждений собрали данные о разнообразии паразитоидов сибирского шелкопряда и составили их полный список.



Паразитоиды — организмы, которые на личиночной (питающейся) стадии живут за счёт хозяина. Они известны как основные естественные враги насекомых-вредителей. В отличии от паразитов паразитоиды постепенно убивают хозяина в процессе поедания. Взрослые стадии паразитоидов — свободноживущие организмы. Сам сибирский шелкопряд является одним из основных вредителей хвойных лесов в азиатской части России. Он вызывает массовую гибель деревьев, что приводит к огромным экологическим и экономическим потерям. Вспышки массового размножения данного вида могут одновременно охватывать миллионы гектаров.



Учёными было обнаружено 16 видов паразитоидов и установлены наиболее эффективные в борьбе с сибирским шелкопрядом. Эти данные могут быть полезны для разработки стратегий контроля численности сибирского шелкопряда — опасного вредителя хвойных лесов. Результаты исследования опубликованы в журнале Life.



Исследователи из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с коллегами из других организаций собрали данные о разнообразии паразитов сибирского шелкопряда за последние 118 лет. На основе этих данных было изучено влияние различных паразитов на смертность сибирского шелкопряда в Северной Азии и возможность их применения для биологической борьбы с вредоносным насекомым.



- На основе архивных коллекций, литературных данных по Северной Азии и своих недавних полевых исследований в различных регионах Сибири и Дальнего Востока учёные представили данные о разнообразии насекомых, паразитирующих на сибирском шелкопряде. Всего в исследование было проанализировано 860 экземпляров паразитоидов, в том числе 630 свежесобранных и 230 архивных, - сообщает КНЦ СО РАН. - Для определения их видов учёные использовали морфологический анализ и метод ДНК-баркодинга. Получены оригинальные генетические данные по 11 видам паразитоидов из Сибири, которые могут быть использованы для молекулярно-генетической идентификации видов.



Были установлены наиболее эффективные для борьбы с сибирским шелкопрядом виды паразитоидов. Они уничтожают яйца и гусениц вредителя, тем самым регулируя его популяцию. Некоторые виды, паразитирующие на яйцах шелкопряда, уничтожают более 50% его яиц. Другие виды приводят к гибели до 70% личинок. От паразитоидов страдают и куколки сибирского шелкопряда. Их смертность в отдельные годы может достигать 90% в результате деятельности паразитических мух-тахин. Учёные отмечают, что на детальные исследования потенциала паразитоидов следует обратить пристальное внимание с целью разработки эффективных программ биоконтроля для лесных вредителей.



- За последние три года вспышки сибирского шелкопряда зафиксированы в Иркутской области, Республике Бурятия, Республике Саха и Алтайском крае. Их экономические и экологические потери уже заметны, хотя они ещё не достигли своего пика. Мы составили список паразитоидов, связанных с сибирским шелкопрядом, в азиатской части России, восточных регионах Казахстана, Монголии, Китая и Кореи. Кроме того, мы оценили вклад некоторых видов паразитоидов в смертность вредителя. Исследование показало, что паразитоиды играют важную роль в регуляции численности сибирского шелкопряда. Такие знания крайне важны, особенно учитывая риски распространения сибирского шелкопряда на запад. Паразитоиды, вызывающие значительную гибель яиц, гусениц и куколок сибирского шелкопряда, должны быть дополнительно изучены для разработки эффективных программ биоконтроля, — рассказала Наталья Кириченко, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН.

