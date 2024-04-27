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В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий

В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция

В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканской спортивной акции «Рекорд Победы». Участвовать могут жители города Улан-Удэ в 2 зачётах: индивидуальный и командный.

Местом проведения акции станет площадь Революции в столице республики. Мероприятие проведут 9 мая с 13:30.

- Акция «Рекорд Победы» является ежегодным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы. На 2024 год наша цель сделать 28 854 отжиманий, - сообщает молодёжный центр РБ.

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Бурятия спорт акция День Победы

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