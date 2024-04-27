В День Победы в Улан-Удэ состоится спортивная акция
В Бурятии объявлено о начале приёма заявок на участие в республиканской спортивной акции «Рекорд Победы». Участвовать могут жители города Улан-Удэ в 2 зачётах: индивидуальный и командный.
Местом проведения акции станет площадь Революции в столице республики. Мероприятие проведут 9 мая с 13:30.
- Акция «Рекорд Победы» является ежегодным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы. На 2024 год наша цель сделать 28 854 отжиманий, - сообщает молодёжный центр РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии поставят «рекорд» отжиманий
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Один из её этапов пройдёт в начале лета в столице края
Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся
Объявлен конкурс рассказов о семье
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб
Он состоится в это воскресенье в Тунке
Волонтёры рассказали, что после ДТП он начал ходить кругами
А ещё местные жители заявили, что он неудобный и тесный
Акцию обещают сделать долгосрочной
Учёные изучили врагов сибирского шелкопряда
Турнир проходил в Приморском крае
Частично он начнёт действовать с конца следующей недели
Юбиляр – уроженка Забайкалья
Монументы располагаются вблизи федеральной трассы в Тарбагатайском районе
В мэрии рассказали о планах по строительству автодороги к будущему объекту
Круглую дату отметила Антонина Подтележникова