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Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост

Через реку в районе Бурятии вновь проложат понтонный мост
Общество,  Фото:ВВО
Временное сооружение появится там к концу мая

Жители Джидинского района поинтересовались в группе «Джида-инфо. 24/7», будет ли в этом году понтонный мост через реку около села Зарубино. В райадминистрации дали утвердительный ответ, подчеркнув, что переправу развернут до 20 мая.

У населённого пункта тем временем ремонтируют обветшалый мост, который когда-то связывал его с большой землёй. Сооружение разрушилось несколько лет назад и оказалось непригодно для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонной переправе, которую с 2018 года наводят военные.


мост река

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