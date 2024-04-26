Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём
С начала года в Бурятии в результате пожаров погибло 8 детей, в том числе, 5 детей в возрасте до 4 лет. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района в результате пожара в частном доме погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться.
С начала года в Бурятии в результате пожаров погибли восемь детей
Происшествия, Фото:
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