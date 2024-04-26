26 апреля

25 апреля

Популярное

С начала года в Бурятии в результате пожаров погибли восемь детей

С начала года в Бурятии в результате пожаров погибли восемь детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём

С начала года в Бурятии в результате пожаров погибло 8 детей, в том числе, 5 детей в возрасте до 4 лет. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 23 апреля в селе Тресково Кабанского района в результате пожара в частном доме погибли малыши в возрасте 1 года, 2 лет и 4 лет. Их мать из горящего дома вывел сосед; о том, что внутри остались дети, она не сказала. Тела задохнувшихся малышей пожарные нашли в шкафу, где они пытались спрятаться. 
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

С начала года в Бурятии в результате пожаров погибли восемь детей
С начала года в Бурятии в результате пожаров погибли восемь детей
Происшествия, 26.04.2024
Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём
Житель Бурятии разгромил сахалинское кладбище и бегал по нему нагишом
Житель Бурятии разгромил сахалинское кладбище и бегал по нему нагишом
Происшествия, 26.04.2024
Мужчина снёс несколько могил на своём внедорожнике
Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку
Двоих жителей Бурятии оштрафовали за хулиганскую выходку
Происшествия, 26.04.2024
Приятели повредили стеклопакеты торгового центра
В Улан-Удэ мужчина сорвался с окна многоэтажки
В Улан-Удэ мужчина сорвался с окна многоэтажки
Происшествия, 26.04.2024
Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
В сквере в столице Бурятии неожиданно забил «фонтан»
В сквере в столице Бурятии неожиданно забил «фонтан»
Происшествия, 26.04.2024
Аварию там оперативно ликвидировали
15 собак, 30 кошек, 3 тонны мусора: Улан-удэнка превратила квартиру в свалку
15 собак, 30 кошек, 3 тонны мусора: Улан-удэнка превратила квартиру в свалку
Происшествия, 26.04.2024
Хозяйку квартиры по решению суда направили на принудительное лечение
В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка
В Ангарске водитель Toyota Ipsum сбил семилетнего ребёнка
Происшествия, 26.04.2024
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^