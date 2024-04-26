Он заявил, что некоторые покидают соседнюю страну «как перекати-поле»
Председатель буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев написал в своём telegram-канале пост, посвящённый родовым дацанам. В качестве примеры он привёл соседнюю с Бурятией Монголию.
- Закономерность в жизни заключается в том, что потомки наших сородичей, ушедших в Монголию, организовали там демократические союзы, – отметил Хамбо Лама. – И, как говорят сегодня монголы, демократы между собой не дружны и спорят. Теперь же видно, что их дети и внуки, как перекати-поле, покидают уже Монголию, потому что они оторвались от родины и от родовых дацанов.
Именно поэтому детей, помимо родовых и семейных ценностей, обязательно нужно знакомить с родовым дацаном, рассказывать его историю и буддийские наставления, подчеркнул глава БТСР.
Ранее он призывал жителей республики посещать ритуал Дугжууба, который традиционно проводится перед Сагаалганом (возрастное ограничение – 6+) только в родовых дацанах.
Лидер российских буддистов рассказал о важности родовых дацанов на примере Монголии
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