26 апреля

25 апреля

Популярное

Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии

Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны

Пункт наблюдения за многолетней мерзлотой заработает в Бурятии в 2024 году. Об этом сообщили в минприроды России.

Сейчас же учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) запустили самый южный пункт государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Скважина обустроена на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря на южном участке Чуйского тракта - одного из самых высоких автомобильных перевалов в Республике Алтай, на границе с Монголией.

Этот пункт мониторинга расположен на одинаковом расстоянии от Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, в районе с резко континентальным климатом. Температура льдонасыщенных мёрзлых грунтов на этой территории - около 0°С.

- Комплексное исследование состояния криолитозоны – ключевой шаг к пониманию возможных последствий от глобальных изменений климата и таяния многолетнемёрзлых грунтов. Анализ данных об изменениях температуры грунтов позволит получить полное представление о том, как и с какой скоростью будет меняться рельеф территорий в зоне залегания мерзлоты, даст возможность своевременно принять необходимые меры и качественно подготовить экономику региона, инфраструктурные и промышленные объекты к новым климатическим реалиям, - отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

В прошлом году уже обустроили 20 пунктов наблюдений за мерзлотой в пяти регионах России: в Архангельской области, Красноярском крае, Республиках Алтай и Саха (Якутия) и в Ямало-Ненецком автономном округе. Самый северный пункт наблюдения запущен в декабре 2023 года на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Данные со всех станций уже поступают в Центр мониторинга многолетней мерзлоты ААНИИ.

До конца 2024 года начнут работу ещё 57 скважин, в том числе на Дальнем Востоке и в Бурятии.

Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны. За три года планируется обустроить 140 пунктов, производящих непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на разных глубинах.
ученые

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
Общество, 26.04.2024
Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны
Жителям Бурятии объяснили, как спасти детей от падения из окон
Жителям Бурятии объяснили, как спасти детей от падения из окон
Общество, 26.04.2024
Спасатели посоветовали ограничить к ним доступ
Лидер российских буддистов рассказал о важности родовых дацанов на примере Монголии
Лидер российских буддистов рассказал о важности родовых дацанов на примере Монголии
Общество, 26.04.2024
Он заявил, что некоторые покидают соседнюю страну «как перекати-поле»

В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы
В Улан-Удэ из-за подготовки к параду Победы перекроют улицы
Общество, 26.04.2024
Движение в центре города будут ограничивать три дня
В Бурятии северяне попросили отгородить их от детей
В Бурятии северяне попросили отгородить их от детей
Общество, 26.04.2024
В окна местных жителей прямо с площадки летят мячи и камни
В Улан-Удэ завершают проектирование новой инфекционной больницы
В Улан-Удэ завершают проектирование новой инфекционной больницы
Общество, 26.04.2024
В новом здании будут одно- и двухместные палаты
В улан-удэнском СИЗО насчитали более 30 военнослужащих-самовольщиков
В улан-удэнском СИЗО насчитали более 30 военнослужащих-самовольщиков
Общество, 26.04.2024
Бурятский омбудсмен рассказала, почему попавшим туда участникам СВО пришлось оставить свою часть
У школьников в райцентре в Бурятии появилось опасное развлечение
У школьников в райцентре в Бурятии появилось опасное развлечение
Общество, 26.04.2024
Они прыгают через образовавшуюся на дороге яму
В Улан-Удэ с автолихача взыскали более 100 тысяч
В Улан-Удэ с автолихача взыскали более 100 тысяч
Общество, 26.04.2024
Он долгое время игнорировал штрафы ГИБДД  
Пассажиров аэропорта «Байкал» призвали не опаздывать и не «кидать понты»
Пассажиров аэропорта «Байкал» призвали не опаздывать и не «кидать понты»
Общество, 26.04.2024

«Самолёты прекрасно летают и без больших начальников»

В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности
В сельском детсаду в Бурятии запретили аниматоров ради безопасности
Общество, 26.04.2024
Родителям дошколят заявили, что это «посторонние люди»
В Бурятии вожатым детских лагерей о санитарных правилах
В Бурятии вожатым детских лагерей о санитарных правилах
Общество, 26.04.2024
Тема актуальна перед летним отдыхом 
В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
В конце апреля в Бурятии местами выпадет снег
Общество, 26.04.2024
Сегодня в республике прохладно 
В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
В Чите на 9 мая трижды будут палить из пушки
Общество, 25.04.2024
Выстрел гаубицы прозвучит одновременно с гимном Российской Федерации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^