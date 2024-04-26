Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии

Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны
Пункт наблюдения за многолетней мерзлотой заработает в Бурятии в 2024 году. Об этом сообщили в минприроды России.
Сейчас же учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) запустили самый южный пункт государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Скважина обустроена на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря на южном участке Чуйского тракта - одного из самых высоких автомобильных перевалов в Республике Алтай, на границе с Монголией.
Этот пункт мониторинга расположен на одинаковом расстоянии от Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, в районе с резко континентальным климатом. Температура льдонасыщенных мёрзлых грунтов на этой территории - около 0°С.
- Комплексное исследование состояния криолитозоны – ключевой шаг к пониманию возможных последствий от глобальных изменений климата и таяния многолетнемёрзлых грунтов. Анализ данных об изменениях температуры грунтов позволит получить полное представление о том, как и с какой скоростью будет меняться рельеф территорий в зоне залегания мерзлоты, даст возможность своевременно принять необходимые меры и качественно подготовить экономику региона, инфраструктурные и промышленные объекты к новым климатическим реалиям, - отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
В прошлом году уже обустроили 20 пунктов наблюдений за мерзлотой в пяти регионах России: в Архангельской области, Красноярском крае, Республиках Алтай и Саха (Якутия) и в Ямало-Ненецком автономном округе. Самый северный пункт наблюдения запущен в декабре 2023 года на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Данные со всех станций уже поступают в Центр мониторинга многолетней мерзлоты ААНИИ.
До конца 2024 года начнут работу ещё 57 скважин, в том числе на Дальнем Востоке и в Бурятии.
Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты охватит всю территорию её распространения – это 65% площади страны. За три года планируется обустроить 140 пунктов, производящих непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на разных глубинах.
Пункт мониторинга мерзлоты заработает в Бурятии
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