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Забайкалец нашёл оружие умершего родственника и спрятал под матрацем

Забайкалец нашёл оружие умершего родственника и спрятал под матрацем
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Карабин изъяли сотрудники УФСБ

В Забайкальском крае суд признал жителя села Новый Дурулгуй виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Выяснилось, что летом 2023 года мужчина нашёл в подполье дома умершего родственника нарезной охотничий карабин «Сайга» и 10 охотничьих патронов к нему. Оружие он присвоил себе.

- Принеся оружие и боеприпасы к нему в передвижной вагончик, он несколько дней хранил их под матрацем кровати до момента изъятия сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.

После вступления приговора в законную силу изъятое оружие будет передано в региональное управление Росгвардии.

оружие незаконное приобретение и хранение оружия

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