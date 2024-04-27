Карабин изъяли сотрудники УФСБ
В Забайкальском крае суд признал жителя села Новый Дурулгуй виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Выяснилось, что летом 2023 года мужчина нашёл в подполье дома умершего родственника нарезной охотничий карабин «Сайга» и 10 охотничьих патронов к нему. Оружие он присвоил себе.
- Принеся оружие и боеприпасы к нему в передвижной вагончик, он несколько дней хранил их под матрацем кровати до момента изъятия сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.
После вступления приговора в законную силу изъятое оружие будет передано в региональное управление Росгвардии.
Забайкалец нашёл оружие умершего родственника и спрятал под матрацем
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему назначен штраф в разы меньше этой суммы
Там мощными потоками воды размыло асфальт
Семья осталась без автомобиля
Школьницу госпитализировали
Браконьеров обнаружили в первый день нерестового периода
От удара легковушка и фура вылетели на обочину
Незаконная деятельность ввелась под видом букмекерских контор
Денег, впрочем, не пока просят
Мужчина регулярно бил и оскорблял ребёнка
Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём
Мужчина снёс несколько могил на своём внедорожнике
Приятели повредили стеклопакеты торгового центра
Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
Аварию там оперативно ликвидировали
Кредиты брали супруги и их сын