Забайкалец нашёл оружие умершего родственника и спрятал под матрацем

Карабин изъяли сотрудники УФСБ



В Забайкальском крае суд признал жителя села Новый Дурулгуй виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.



Выяснилось, что летом 2023 года мужчина нашёл в подполье дома умершего родственника нарезной охотничий карабин «Сайга» и 10 охотничьих патронов к нему. Оружие он присвоил себе.



- Принеся оружие и боеприпасы к нему в передвижной вагончик, он несколько дней хранил их под матрацем кровати до момента изъятия сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.



После вступления приговора в законную силу изъятое оружие будет передано в региональное управление Росгвардии.



