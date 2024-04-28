Уланудэнка предстанет перед судом за истязания малолетней дочери

Девочку передали под опеку родственнику



В Бурятии следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ следственного комитета России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании, совершенном в отношении несовершеннолетней.



По данным следствия, обвиняемая проживала с малолетней дочерью в городе Улан-Удэ в квартире у родителей покойного сожителя. В период с апреля по октябрь 2023 года она, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила 1,5-годовалой дочери побои. Противоправное поведение женщины по отношению к ребёнку заметили бабушка и дедушка девочки, которые сообщили об этом в правоохранительные органы, после того, как осенью женщину уличили в употреблении наркотических веществ. Её ограничили в родительских правах, передав девочку под опеку родственнику.



- В период предварительного следствия обвиняемая содержалась под стражей. В настоящее время в ходе проведённого расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.



