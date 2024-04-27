В Иркутской области расширят период получения соцдоплаты к пенсии

Это коснётся некоторых категорий несовершеннолетних и учащихся



В Иркутской области расширили категории получателей региональной социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.



По информации правительства области, региональная социальная доплата к пенсии предоставляется неработающим гражданам, проживающим на территории региона, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума, установленного в области для пенсионеров. Этот размер составляет в 2024 году – 14 087 рублей. Кроме того, региональная социальная доплата к пенсии предоставляется на детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов с детства, до 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, а для обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.



– Выплата этим категориям детей была установлена и в отношении периодов их временного трудоустройства по направлению государственной службы занятости в свободное от учёбы время и периодов участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости. Мы предусмотрели ещё один период, в который дети могут получать региональную доплату, несмотря на временное трудоустройство, – это период получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах по трудовым договорам в каникулярное время, – уточнил Константин Зайцев.



По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, по состоянию на 1 апреля 2024 года количество получателей региональной социальной доплаты к пенсии составляет 103 254 человека.



