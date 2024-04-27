В Улан-Удэ хирурги внедрили новую методику спасения конечностей

Прооперировали первых шесть пациентов
В Улан-Удэ хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко внедрили новую методику по восстановлению проходимости артерий при поражении нижних конечностей. Обучение провёл врач из Сургутской областной клинической больницы Павел Кан.
- Критическая ишемия нижних конечностей встречается преимущественно у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих атеросклерозом и сахарным диабетом. Из-за критического дефицита кислорода в тканях стоп эти люди испытывают нестерпимую боль в состоянии покоя, появляются язвенно-некротические изменения, свидетельствующие о начинающейся гангрене. А это прямой путь к ампутации конечностей, - рассказывают в учреждении.
Новейшая технология теперь позволит не только сохранить ногу пациенту и восстановить кровоток, но и сделать это малоинвазивно, через небольшой прокол в бедре, когда не требуется даже наркоз.
- Во время работы используется система Jetstream - специальный катетер вводится в просвет артерии и, совершая 7000 оборотов в минуту, разбивает кальцинированные бляшки, аспирируя получающуюся пыль, - пояснил заведующий отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения республиканской клинической больницы Юрий Хамаганов.
- Врачи отделения высокопрофессиональные и имеют довольно большой опыт в эндоваскулярной хирургии нижних конечностей. Моя задача была показать принцип работы устройства, теперь они смогут успешно и самостоятельно выполнять данные операции, - поделился Павел Кан.
В эти два дня было прооперировано шесть пациентов, каждый из которых страдал от физической боли в ноге, не позволяющей пройти и 20 метров. После выполнения операции по новой технологии кровоток восстановится уже на следующие сутки, уйдут болевые ощущения, а главное - конечность будет спасена и улучшится качество жизни.
- Однако ногу спасти порой невозможно, ведь даже самое дорогое и современное оборудование, лучшие врачи и заботливые сёстры не смогут вернуться и изменить прошлое пациента: бросить курить, правильно питаться, уделять время физической активности. Это не простые советы, которые вы часто слышите, а самые основные факторы риска развития атеросклероза и сахарного диабета, - предупредили в больнице.
В Улан-Удэ хирурги внедрили новую методику спасения конечностей
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