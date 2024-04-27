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В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки

В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой - погиб

Известный общественник и экоактивист в Бурятии Чингис Болотов с друзьями помог пожилой жительнице Улан-Удэ.

Как рассказал Чингис Болотов, бабушка проживает на станции Дивизионная на земельном участке, через который протекает речка Переплюевка. Всё бы хорошо, но мостик, построенный почти 20 лет назад, разрушился от старости. И улан-удэнка оказалась отрезанной от выхода на улицу.

Есть обходной неудобный выход, из-за которого бабушке приходилось проделывать большой неудобный путь по бездорожью. Построить небольшой мост было некому, пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой сын погиб.

- Про бабушку мне рассказали, когда занимались с волонтёрами очисткой ручья Переплюевка от мусора. С друзьями решили откликнуться. Сегодня с утра дружной компанией с Алексеем Халматовым, Данзановым Амгаланом построили мостик, - поведал Болотов в соцсети.



Пользователи радуются за бабушку и благодарят общественника за помощь горожанке.
благотворительность

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