В Улан-Удэ известный общественник с друзьями построил новый мостик для бабушки

Известный общественник и экоактивист в Бурятии Чингис Болотов с друзьями помог пожилой жительнице Улан-Удэ.Как рассказал Чингис Болотов, бабушка проживает на станции Дивизионная на земельном участке, через который протекает речка Переплюевка. Всё бы хорошо, но мостик, построенный почти 20 лет назад, разрушился от старости. И улан-удэнка оказалась отрезанной от выхода на улицу.Есть обходной неудобный выход, из-за которого бабушке приходилось проделывать большой неудобный путь по бездорожью. Построить небольшой мост было некому, пенсионерка проживает одна: один сын на СВО, другой сын погиб.- Про бабушку мне рассказали, когда занимались с волонтёрами очисткой ручья Переплюевка от мусора. С друзьями решили откликнуться. Сегодня с утра дружной компанией с Алексеем Халматовым, Данзановым Амгаланом построили мостик, - поведал Болотов в соцсети.Пользователи радуются за бабушку и благодарят общественника за помощь горожанке.