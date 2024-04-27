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В Бурятии бизнесмен заработал 18 млн на незаконной добыче подземных вод

В Бурятии бизнесмен заработал 18 млн на незаконной добыче подземных вод
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему назначен штраф в разы меньше этой суммы

В Иволгинском районе Бурятии руководитель коммунального предприятия оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Бурятии.

«С января 2021 года по январь 2024-го генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, возглавляя коммерческую организацию, не имея лицензии на право пользования недрами, осуществлял добычу подземных вод для обеспечения холодным водоснабжением жилых и нежилых объектов на территории Иволгинского района. В результате своей незаконной деятельности он получил доход в размере 18 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.

Иволгинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Справка:

Согласно Уголовному кодексу, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
незаконное предпринимательство

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