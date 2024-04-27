Ему назначен штраф в разы меньше этой суммы
В Иволгинском районе Бурятии руководитель коммунального предприятия оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Бурятии.
«С января 2021 года по январь 2024-го генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, возглавляя коммерческую организацию, не имея лицензии на право пользования недрами, осуществлял добычу подземных вод для обеспечения холодным водоснабжением жилых и нежилых объектов на территории Иволгинского района. В результате своей незаконной деятельности он получил доход в размере 18 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.
Иволгинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Справка:
Согласно Уголовному кодексу, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
В Бурятии бизнесмен заработал 18 млн на незаконной добыче подземных вод
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему назначен штраф в разы меньше этой суммы
Там мощными потоками воды размыло асфальт
Семья осталась без автомобиля
Школьницу госпитализировали
Браконьеров обнаружили в первый день нерестового периода
От удара легковушка и фура вылетели на обочину
Незаконная деятельность ввелась под видом букмекерских контор
Денег, впрочем, не пока просят
Мужчина регулярно бил и оскорблял ребёнка
Причинами возгораний были поджог, короткое замыкание и детская шалость с огнём
Мужчина снёс несколько могил на своём внедорожнике
Приятели повредили стеклопакеты торгового центра
Он рухнул вниз с высоты седьмого этажа
Аварию там оперативно ликвидировали
Кредиты брали супруги и их сын