В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни

Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая



В министерстве здравоохранения Бурятии напомнили о графике работы поликлиник Улан-Удэ в майские праздники.



29, 30 апреля и 10, 11 мая они будут работать с 9:00 до 15:00 (по графику субботы)

28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни.



Кабинеты неотложной медицинской помощи и/или фильтр-боксы 28 апреля, 1, 9 и 12 мая работаютс 10:00 до 15:00.



Выездные бригады неотложной помощи:

29, 30 апреля, 9, 10, 11 мая с приёмом вызовов с 8:00 до 19:00.

28 апреля, 1, 12 мая 2024 года — выходные дни.



Все стоматологические поликлиники:

29, 30 апреля, 10, 11 мая с 10:00 до 20:00;

28 апреля, 1, 9, 12 мая — выходные дни.



Неотложная стоматологическая помощь:

В будние дни и субботу с 8:00 до 20:00 во всех стоматологиях по факту обращения.

В ночное время, воскресные и праздничные выходные дни: с 28 апреля до 1 мая (8:00) – стоматология №1 и детская стоматология

с 1 мая (8:00) по 1 июля (8:00) – республиканская стоматология.



