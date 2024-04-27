Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая
В министерстве здравоохранения Бурятии напомнили о графике работы поликлиник Улан-Удэ в майские праздники.
29, 30 апреля и 10, 11 мая они будут работать с 9:00 до 15:00 (по графику субботы)
28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни.
Кабинеты неотложной медицинской помощи и/или фильтр-боксы 28 апреля, 1, 9 и 12 мая работаютс 10:00 до 15:00.
Выездные бригады неотложной помощи:
29, 30 апреля, 9, 10, 11 мая с приёмом вызовов с 8:00 до 19:00.
28 апреля, 1, 12 мая 2024 года — выходные дни.
Все стоматологические поликлиники:
29, 30 апреля, 10, 11 мая с 10:00 до 20:00;
28 апреля, 1, 9, 12 мая — выходные дни.
Неотложная стоматологическая помощь:
В будние дни и субботу с 8:00 до 20:00 во всех стоматологиях по факту обращения.
В ночное время, воскресные и праздничные выходные дни: с 28 апреля до 1 мая (8:00) – стоматология №1 и детская стоматология
с 1 мая (8:00) по 1 июля (8:00) – республиканская стоматология.
В Улан-Удэ напомнили о графике работы поликлиник в праздничные дни
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Временное сооружение появится там к концу мая
Цены не очень детские
В республике нет ни одного нового «огненного» очага
Республика, как и вся страна, отдыхает с 28 апреля по 2 мая
Владельцу животных грозит административная ответственность
Побелят, покрасят…
Их заливают битумом и засыпают гранитной крошкой
Участники мероприятия остались довольны
Всего будет призвано свыше 9500 человек
К административной ответственности привлекли главного инженера муниципального учреждения
Также будут проведены работы на трёх мостах
Столицу Бурятии окутало фекальное амбре
Он был закрыт из-за СВО
Люди заявили, что им выделили для этого неподходящее место
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко