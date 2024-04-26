«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия выставка самобытного мастера Владимира Убашеева
26 апреля в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась персональная выставка самобытного мастера Владимира Убашеева «Легенды долины Тунки». Автор представил свои произведения малой пластики из оникса, нефрита, сердолика, речного камня и дерева.
«Его талант и мастерство вызвали восхищение у зрителей и критиков. Работы Владимира Лопсоновича рассказывают историю народа, отражают жизнь охотника и культуру региона. Его называют мастером с золотыми руками, так как его умение создавать удивительные произведения искусства поражает воображение», - рассказывают в музее.
Интерес к творчеству у Владимира Лопсоновича проявился ещё в детстве, когда он принял участие в школьном конкурсе рисунков «Портрет Пушкина» и занял первое место. Серьёзно же занялся творчеством в 2012 году, выйдя на пенсию, когда появилось много свободного времени.
Камнерезное искусство он начал осваивать при дацане в Орлике, где была установлена бормашина. Там была создана его первая работа из мрамора – снежный барс. Затем был первый опыт работы с нефритом.
Большой удачей Владимир Лопсонович считает обучение в Иркутске в 2022 году у Натальи Бакут (автора скульптуры Бабра у входа в 130-й квартал в Иркутске). Тогда он освоил многие тонкости работы с камнем.
На выставке автор представил более 70 работ, вдохновлённых образами родной природы, животного мира и народных ремесленных традиций.
Выставка будет работать до 9 июня.
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В Улан-Удэ представили «Легенды долины Тунки»
Общество, Фото:
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